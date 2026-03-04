|
This $101 Million Bet Boosts Millrose Stake as Shares Jump 38% in a Year
On February 17, 2026, Brave Warrior Advisors disclosed a buy of 3,224,632 shares of Millrose Properties (NYSE:MRP), an estimated $101.14 million trade based on fiscal fourth quarter 2025 average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Brave Warrior Advisors increased its position in Millrose Properties (NYSE:MRP) by 3,224,632 shares during the fiscal fourth quarter ended December 31, 2025. The estimated value of the purchase is $101.14 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the MRP position rose by $76.22 million, reflecting share additions and market price changes.Millrose Properties is a publicly traded real estate investment trust specializing in residential land banking through its Homesite Option Purchase Platform. The company enables homebuilders to efficiently secure and control land positions, while providing investors with access to income streams backed by residential real estate assets. With a focus on capital efficiency and unique market access, Millrose offers a differentiated investment proposition within the real estate sector.
