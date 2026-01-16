:be Aktie
This $15 Stock Could Be Your Ticket to Millionaire Status
Generative AI, the first widely accessible iteration of artificial intelligence, is still growing rapidly, but intrepid investors are already pondering what's next. The answer now appears to be agentic AI.Understanding what agentic AI is doesn't require a computer science or an engineering degree. It simply refers to computer programs and robots that can -- once instructed to do something within their scope -- operate autonomously, accomplishing tasks at a human level with limited or no human oversight. If agentic AI takes off, this stock could mint millionaires. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
