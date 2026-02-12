Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
|
13.02.2026 00:00:15
This $173 Million Bet Just Made Tower Semiconductor 26% of a Portfolio Amid a Staggering One-Year Stock Surge
On February 11, Turiya Advisors Asia Ltd disclosed a new position in Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM), acquiring 1,472,045 shares in an estimated $172.85 million trade.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 11, Turiya Advisors Asia Ltd reported a new position in Tower Semiconductor by acquiring 1,472,045 shares. As of December 31, the new holding contributed $172.85 million in reported value, reflecting both the acquisition and share price movement.This was a new position for the quarter, now representing 26.47% of Turiya Advisors Asia Ltd’s reported 13F assets under managementContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
