Tower Semiconductor LtdShs Aktie

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

This $173 Million Bet Just Made Tower Semiconductor 26% of a Portfolio Amid a Staggering One-Year Stock Surge

On February 11, Turiya Advisors Asia Ltd disclosed a new position in Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM), acquiring 1,472,045 shares in an estimated $172.85 million trade.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 11, Turiya Advisors Asia Ltd reported a new position in Tower Semiconductor by acquiring 1,472,045 shares. As of December 31, the new holding contributed $172.85 million in reported value, reflecting both the acquisition and share price movement.This was a new position for the quarter, now representing 26.47% of Turiya Advisors Asia Ltd’s reported 13F assets under managementContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
