This $18 Million Bet Made One ETF 12% of a Portfolio Built for Compounders
Lighthouse Wealth Management Inc. initiated a new position in the Akre Focus ETF (NYSE:AKRE) during the fourth quarter, acquiring 277,954 shares worth $18.21 million, according to a Thursday SEC filing.Lighthouse Wealth Management Inc. reported the purchase of 277,954 shares of the Akre Focus ETF (NYSE:AKRE) in the quarter ended December 31. The estimated trade value was $18.21 million. The firm’s filing with the U.S. Securities and Exchange Commission, released on Thursday, is available here.This was a new position for Lighthouse, now accounting for 12.44% of its 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
