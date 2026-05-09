Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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09.05.2026 19:31:54
This $27 Million ETF Buy Shows How Investors Are Playing Rising Global Defense Spending
On May 7, 2026, Wharton Business Group disclosed a new position in the iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF), acquiring 804,617 shares in a trade estimated at $27.15 million based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated May 7, 2026, Wharton Business Group opened a new position in the iShares Defense Industrials Active ETF, acquiring 804,617 shares. The estimated transaction value was $27.15 million, calculated using the average closing price during the January to March 2026 quarter. The quarter-end value of the position also stood at $27.15 million.The iShares Defense Industrials Active ETF provides investors with a vehicle to access a curated selection of defense and industrial companies. The strategy leverages active management to adapt portfolio allocations in response to sector trends and market conditions. This approach aims to deliver competitive risk-adjusted returns while offering diversification across key industry players.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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