This $28 Million Asia ETF Bet Now Makes Up 17% of One Portfolio -- Here's What to Know
On Wednesday, Zurich-based BFI Infinity Ltd. disclosed a buy of 132,421 shares of the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (NASDAQ:AAXJ), an estimated $12.30 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing published Wednesday, BFI Infinity Ltd. bought 132,421 additional shares of the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (NASDAQ:AAXJ), with the estimated transaction value at $12.30 million based on the quarter’s average closing price. The quarter-end value of the fund’s AAXJ stake increased by $12.64 million, a figure that includes both new purchases and the ETF’s price appreciation.AAXJ now comprises 17.21% of the fund’s 13F reportable AUM after the filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
