This $32 Million Bet Puts Nearly 10% of One Fund Into a China EV Stock Up 26%
On January 29, Yong Rong (HK) Asset Management Ltd disclosed a new position in XPeng (NYSE:XPEV), acquiring 1,588,000 shares in a trade estimated at $32.20 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 29, Yong Rong (HK) Asset Management disclosed a new position in XPeng (NYSE:XPEV), purchasing 1,588,000 shares. The quarter-end value of the XPeng position stood at $32.20 million, reflecting the share acquisition.The XPeng stake accounts for 9.76% of Yong Rong (HK) Asset Management Ltd's 13F reportable assets under management as of December 31.
