NMI Holdings Aktie
ISIN: US6292091070
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06.05.2026 19:25:51
This $4 Million NMI Holdings Sale Comes as the Insurer Grows Book Value 15%
On May 6, 2026, Muhlenkamp reported selling 101,570 shares of NMI Holdings (NASDAQ:NMIH), with an estimated transaction value of $3.93 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 6, 2026, Muhlenkamp & Co reduced its position in NMI Holdings by 101,570 shares during the first quarter. The estimated transaction value for these sales was $3.93 million, calculated using the average closing price for the quarter. At quarter-end, the stake’s value was $13.74 million, down by $5.34 million from the prior period, a figure that reflects both trading and price changes.NMI Holdings, Inc. is a specialty insurer focused on private mortgage guaranty solutions for the U.S. housing finance market. The company leverages disciplined risk management and underwriting capabilities to support lenders and investors seeking credit protection on residential mortgages. With a scalable platform, NMI Holdings targets a diverse set of institutional clients, positioning itself as a key partner in mortgage risk transfer and loan origination support.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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