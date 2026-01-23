|
23.01.2026 17:00:10
This $420 Million Bet Concentrates Assets in a Stock Up 134% in One Year
On January 22, Glencore disclosed a substantial purchase of 13,454,538 Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) shares, with an estimated transaction value of $420.38 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 22, 2026, Glencore plc increased its stake in Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) by 13,454,538 shares during the fourth quarter. The estimated trade value, calculated using the average closing price for the period, was $420.38 million. The quarter-end value of the position rose by $920.51 million, a figure that includes market-driven price changes as well as the additional shares acquired.This buy raises Century Aluminum to 48.39% of Glencore's 13F reportable assets under management.
