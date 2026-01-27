:be Aktie
This $52 Billion Gaming Stock Could Be Your Early Retirement Play
After reporting $1.2 billion in losses in 2023, more than $900 million in each of 2022 and 2024, and an estimated $1.1 billion in 2025, you wouldn't think I'd be suggesting that buying Roblox (NYSE: RBLX) stock is a great way to secure an early retirement.And yet I am. And it is.Image source: Roblox.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
