Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
05.03.2026 18:42:25
This $56 Million Sale Slashed One Fund's DigitalBridge Stake Amid 49% Stock Surge
Portolan Capital Management reported selling 4,643,280 shares of DigitalBridge Group (NYSE:DBRG), an estimated $55.79 million trade based on quarterly average pricing, in a February 17, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Portolan Capital Management reduced its stake in DigitalBridge Group by 4,643,280 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value, based on the mean closing price over the quarter, was $55.79 million. The fund’s quarter-end position in DigitalBridge Group decreased in value by $51.32 million, reflecting both the sale and share price changes.DigitalBridge Group, Inc. is a leading investor and operator in the digital infrastructure sector, with a focus on assets critical to global connectivity. The company leverages its expertise to manage and grow a diversified portfolio of digital real estate, targeting high-demand segments such as data centers and fiber networks. Its scale and specialized focus position it to capitalize on the accelerating demand for digital infrastructure worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu DigitalBridge
Aktien in diesem Artikel
|DigitalBridge
|13,10
|-0,76%
