Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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17.03.2026 00:13:01

This $64 Million Biotech Exit Seemingly Missed a 77% One-Day Surge on Gilead Takeover Deal

On February 17, 2026, Cormorant Asset Management disclosed in a regulatory filing that it sold its entire stake in Arcellx (NASDAQ:ACLX), an estimated $63.63 million transaction based on last-disclosed position values.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Cormorant Asset Management sold 775,000 shares of Arcellx, fully liquidating its position. The quarter-end value of the fund’s Arcellx stake declined by $63.63 million as a result of the exit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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