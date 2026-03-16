Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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17.03.2026 00:13:01
This $64 Million Biotech Exit Seemingly Missed a 77% One-Day Surge on Gilead Takeover Deal
On February 17, 2026, Cormorant Asset Management disclosed in a regulatory filing that it sold its entire stake in Arcellx (NASDAQ:ACLX), an estimated $63.63 million transaction based on last-disclosed position values.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Cormorant Asset Management sold 775,000 shares of Arcellx, fully liquidating its position. The quarter-end value of the fund’s Arcellx stake declined by $63.63 million as a result of the exit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Gilead Sciences Inc.
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