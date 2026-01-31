|
31.01.2026 18:43:31
This $7.5 Million Move Signals a 2030 Bond-Ladder Bet as Rates Stay Higher
On January 30, GPM Growth Investors, Inc. disclosed a new position in the Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCU), acquiring 440,939 shares in an estimated $7.46 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated January 30, GPM Growth Investors added 440,939 shares of the Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCU). The quarter-end value of the position was $7.46 million, reflecting the addition and price movement.This new position represents 2.91% of the fund’s 13F reportable assets under management as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
