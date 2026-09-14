Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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14.09.2026 02:05:00
This 1 Move Could Make or Break Your Investing Strategy, According to Warren Buffett
Most investors today have become accustomed to the idea that stock prices just keep going up. Even when there have been corrections over the past few years, they've been retraced pretty quickly on the way to new highs.
Not much time is being spent worrying about the downside of investing in stocks.
Warren Buffett has spent the last several decades explaining why pullbacks aren't necessarily a bad thing. In fact, investors might even actually want one every once in a while.
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