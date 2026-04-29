Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.04.2026 16:05:00
This 10%-Yielding Dividend Stock's Earnings Are Falling. Is Its Big-Time Payout in Trouble?
Ares Capital (NASDAQ: ARCC) currently offers investors a monster 10% dividend yield. The business development company (BDC) has an excellent record of paying dividends, having delivered stability and growth for 16 consecutive years. While the company has a long history of delivering income stability, its declining earnings are raising concerns about its ability to maintain the current dividend level. Here's a look at those numbers and whether Ares Capital's high-yielding dividend is at risk of getting reduced. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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