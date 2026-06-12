Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.06.2026 15:15:00
This 12.5%-Yielding Dividend Stock is Hiking its Payment by Another 7.1%. Time to Buy?
Annaly Capital Management (NYSE: NLY) already offers a monster 12.7% dividend yield. That's more than 10 times higher than the S&P 500's 1.1% yield. It's now boosting that payout by another 7.1%. Here's a look at how the real estate investment trust (REIT) focused on residential mortgages can afford its big-time yield and whether investors should buy it for income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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