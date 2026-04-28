Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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28.04.2026 15:30:00
This 2.9%-Yielding Dividend Stock Has Paid Investors for More Than a Century -- and It's on Sale
A stock's track record is important for dividend investors because it can symbolize not only the company's commitment to keeping the payout going, but also just how solid and stable its financial results have been over the long term. After all, for a company to be paying dividends for decades, it will have experienced a myriad of challenges and economic cycles. Being able to continue paying a dividend over a long stretch highlights financial resilience that isn't common.One dividend stock that is truly special is Procter & Gamble (NYSE: PG). It has not only been paying a dividend to its shareholders for more than a century, but it's also been increasing its payout for decades. The consumer goods stock is down 8% over the past 12 months, and here's why it could be a great buy on the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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