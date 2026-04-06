CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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06.04.2026 15:00:00
This 2026 Social Security Change Could Make a Big Difference for Early Claimers Who Are Still Working
Working and claiming Social Security at the same time sounds like a recipe for a comfortable, even luxurious lifestyle. This can be true, but many early Social Security claimers are surprised to learn this isn't a universal experience.Early claimers can run afoul of the earnings test -- a little-known rule that can cost them some or all of their monthly benefits. Fortunately, a 2026 change makes this a little less likely.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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