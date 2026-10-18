Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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18.10.2026 08:58:01
This 2027 Social Security Change Could Help Retirees Keep More of Their Checks
Many people stop working once they sign up for Social Security benefits. If you have savings, that money, coupled with your monthly benefits, could be enough to pay your retirement expenses in full.
But if you don't have savings, you may find that it's difficult to live on Social Security alone. And you may choose to work part-time to supplement your benefits.
Image source: Getty Images.
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