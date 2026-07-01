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01.07.2026 20:08:59
This 3% Yielding Energy Stock Has Hiked Its Dividend for 43 Straight Years. Here's Why I'd Buy It Without Hesitation Right Now.
ExxonMobil (NYSE: XOM) has raised its dividend for 43 consecutive years. That puts it on track to join the elite club of Dividend Kings, which have raised their payouts annually for at least half a century. It currently pays a forward yield of 3%.ExxonMobil maintained that streak even as the U.S. endured four major recessions over the past four decades. Including reinvested dividends, its stock has generated a total return of 4,450% over the past 40 years. Let's see why it's so resilient, and why I'd still buy it today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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