Ichigo Aktie
WKN: 164413 / ISIN: JP3120010008
|
27.02.2026 16:12:58
This Advisor Dropped $25.58 Million on a Company That Collects Fees from Boutique Asset Managers
Aerodigm Wealth, LLC initiated a new position in Affiliated Managers Group (NYSE:AMG), acquiring 88,749 shares with an estimated transaction value of $25.58 million based on quarterly average pricing, according to a February 5, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated February 5, 2026, Aerodigm Wealth, LLC established a new stake in Affiliated Managers Group, acquiring 88,749 shares. The estimated value of this purchase is $25.58 million, calculated using the average price during the filing quarter. At quarter-end, the position was valued at $25.58 million, capturing both the acquisition and any price drift over the period.Affiliated Managers Group is a global asset management company that partners with leading independent investment firms to deliver a diverse array of investment strategies. The company leverages a multi-boutique model, enabling affiliates to maintain investment autonomy while benefiting from AMG's scale and distribution capabilities. This approach supports differentiated investment offerings and positions AMG to serve a wide range of institutional and individual clients worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ichigo Inc.
Analysen zu Ichigo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ichigo Inc.
|443,00
|1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.