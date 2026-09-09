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09.09.2026 13:15:00
This AI Chipmaker Looks Like a Bargain With AI Revenue Set to Double Again Next Year
Broadcom (NASDAQ: AVGO) hasn't had the best year. It's only up by 3% so far in 2026, while the S&P 500 has gained 13%. However, on a business level, Broadcom had a tremendous year, and it recently implied that its next two years will be even better.
This forecast has resulted in a compelling buying opportunity for long-term investors.
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