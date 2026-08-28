AI Energy Aktie
ISIN: TH5085010R14
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29.08.2026 00:15:00
This AI Energy Stock Is Up Nearly 2,000% in the Last Two Years. Could It Be Nvidia's Next Big Investment?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has made its name in AI chips, and its dominance in that arena has made it the most valuable company in the world, with a market cap of $5.5 trillion.However, along the way, Nvidia has established itself as a major investor in AI companies and something of a kingmaker as well.Its recent 13-F filing showed that it owned eight stocks with a total market value of $63.4 billion at the end of the second quarter. Those stocks were the following, in order of market value: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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