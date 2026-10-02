Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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02.10.2026 15:09:01

This AI Infrastructure Stock Is Up 177% in 2026, and It Is Significantly Cheaper Than Nebius

Neocloud infrastructure provider Nebius Group has been growing at an incredible pace, which isn't surprising as it provides specialized artificial intelligence (AI) data center infrastructure to AI labs, hyperscalers, and enterprises.

Nebius is sitting on a massive backlog, which should ensure healthy long-term growth. What's worth noting is that Nebius' incredible growth and sizable backlog have been handsomely rewarded on the stock market this year. Nebius stock has gained 182% in 2026, as of this writing.

Nebius can continue to fly higher, especially given that it has been taking smart steps to reduce capital outlay while scaling up AI data center capacity. However, what's worth noting is that this AI cloud stock has been outperformed by a company that's growing at a significantly slower pace -- DigitalOcean (NYSE:DOCN).

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