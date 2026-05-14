Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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14.05.2026 13:52:00
This AI Memory ETF Raised $1 Billion in One Day. Here Are 3 Stocks in Its Holdings You Should Consider Buying
Investors looking for an easy way to tap into artificial intelligence stocks have a new option: the Roundhill Memory ETF (NYSEMKT: DRAM). The fund is less than two months old, and in its first month, about $5 billion was invested in it -- with one day burning through $1 billion alone.The fund is a collection of some of 13 AI companies -- spread across memory, data storage, and other companies -- including three popular stocks: Micron Technology (NASDAQ: MU), Sandisk (NASDAQ: SNDK), and Western Digital (NASDAQ: WDC).Here's why putting a little money toward these companies could be a smart move right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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