Mint Aktie
WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090
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03.04.2026 05:00:00
This AI Stock Could Mint New Millionaires by 2030
The artificial intelligence (AI) investment sector is full of companies that could deliver monstrous returns over the next few years. There is incredible and rapid expansion going on in this space, and one of the investments with the biggest upside is Nebius (NASDAQ: NBIS), a neocloud company that's focused on AI computing capacity.Nebius is slated to undergo huge growth over the next few years, and investing in it now can make investors a small fortune, and maybe even make some new millionaires if you invest a large enough sum.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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