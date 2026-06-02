The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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02.06.2026 21:21:00

This AI Stock Has Already Won. The Market Just Hasn't Realized It Yet.

ServiceNow (NYSE: NOW) stock has taken a beating, down almost 42% from its previous peak. The market has rerated this workflow automation leader on fears of artificial intelligence (AI) disruption, but the numbers tell a very different story.The company is expanding its mission from helping IT teams resolve issues faster to helping enterprises control and govern how AI agents operate. It closed 16 deals worth $5 million or more in new annual contract value. This momentum may signal a buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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