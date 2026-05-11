NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.05.2026 11:12:00
This AI Stock Is Crushing Nvidia in 2026. It's Still a Buy After Soaring 240% This Year, According to Wall Street.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) remains the center of the artificial intelligence boom, but the stock is up just 15% in 2026, both because investors worry the current pace of AI spending is unsustainable and because they question the durability of Nvidia's dominance in the AI infrastructure market.Meanwhile, DigitalOcean (NYSE: DOCN) is a little-known cloud computing company whose aggressive expansion into AI services has led to tremendous shareholder returns. The stock is up 240% this year, and most Wall Street analysts say it's still undervalued. The median target price of $177 per share implies 8% upside from its current share price of $164.Here's what investors should know about these AI stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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