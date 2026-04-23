NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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23.04.2026 10:24:00

This AI Stock Is Up 2,000% in 10 Years. It Could Still Soar 103%, Says a Wall Street Analyst (Hint: Not Nvidia or Palantir)

Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) shares have advanced 2,000% over the past decade. But every Wall Street analyst covering the company thinks the stock is deeply undervalued at its current price of $405 per share.Axon has not performed as well as Nvidia and Palantir in recent years, but the company is integrating artificial intelligence into its product ecosystem, and it has a large addressable market that leaves plenty of upside.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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