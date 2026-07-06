Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
06.07.2026 11:12:00
This AI Stock Just Joined the Dow Jones. It's Up 300% Since 2023 and History Says This Will Happen Next.
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) shares have added more than 300% since the artificial intelligence (AI) boom began in earnest in January 2023. While investors initially feared AI would disrupt the company's dominance in internet search, Alphabet has successfully integrated the technology into its advertising and cloud products.On June 29, Alphabet was added to the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), where it replaced Verizon Communications. Alphabet is the only the 16th stock to join the index in the last 15 years, and history says this will happen next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
02.07.26
|ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow vor 53.000 Punkten - Zinssorgen gemildert (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York Schluss: Dow vor 53.000 Punkten - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York: Dow setzt Rekordlauf fort - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|ROUNDUP/Aktien New York: Dow Jones auf Rekordhoch - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York: Dow Jones auf Rekordhoch - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York Ausblick: Gewinne - Arbeitsmarktbericht dämpft Zinssorgen (dpa-AFX)
|
01.07.26
|ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow mit Rekord - Nasdaq schwächelt (dpa-AFX)
|
01.07.26
|Aktien New York Schluss: Dow mit Rekord - Nasdaq schwächelt (dpa-AFX)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|24,29
|1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.