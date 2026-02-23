Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
23.02.2026 14:51:00
This AI Stock Soared 92% Last Year. Is It Still a Buy for 2026?
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) was arguably Wall Street's hottest IPO stock last year. It's been a bumpy ride at times, but CoreWeave stock did return over 92% in 2025. That's an epic success by most standards, and the stock has started this year on a strong note. Shares have already gained 22% since January.That seems like a pretty juicy pitch. CoreWeave designs and builds turnkey data centers that provide GPU cloud services for artificial intelligence (AI) companies. One might think of the company as something of an arms dealer in the AI wars. Hyperscalers can expand their cloud capacity more quickly by purchasing GPU compute from CoreWeave.And as much money as AI companies poured into data centers in 2025, those figures will increase dramatically this year. Here is whether CoreWeave stock is still a buy in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
