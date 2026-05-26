Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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26.05.2026 11:00:00
This AI Stock's Valuation Makes No Sense to Me. Here's Why That's a Good Thing.
The meteoric rise of Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock almost seems unbelievable.If you had bought in at the initial public offering (IPO) in February 2025 at about $36 per share, you would have seen the shares skyrocket almost 4,100% to their current price of about $1,480. This year alone, Sandisk stock has risen roughly 520% as of May 22.So, if you had bought 100 shares at the IPO, that $3,600 investment would be worth more than $148,000 right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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