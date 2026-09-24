TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
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24.09.2026 22:15:00
This AI Token Is Up Nearly 1,800% For the Year. Here's Why It's Getting So Much Attention From Crypto Investors.
Venice Token (CRYPTO: VVV), the native token of the Venice AI generative artificial intelligence (AI) platform, has skyrocketed nearly 1,800% this year. Let's see why this little token is attracting so much attention as the market's top cryptocurrencies remain far below their all-time highs.
Venice AI is a decentralized, privacy-first generative AI platform co-founded by Erik Vorhees, a cryptocurrency entrepreneur and prominent privacy advocate. Vorhees promotes Venice AI as an "anti-ChatGPT" alternative that keeps its users' data private and decentralized. Venice AI also provides uncensored access to over 200 open-source foundational models for generating text, images, and code, without any censorship or safety filters.
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