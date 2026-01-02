Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.01.2026 09:54:59
This Amazon Competitor Is Starting To Flare Up Following A Muted 2025: Momentum Score Surges
This article This Amazon Competitor Is Starting To Flare Up Following A Muted 2025: Momentum Score Surges originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08:33
|Neu im Streaming: Antikriegsfilm 'Der Tiger' (dpa-AFX)
|
31.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.12.25
|Aktienvergleich der Tech-Giganten: Warum Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon outperformen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|194,16
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.