Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.09.2026 17:07:00
This Analyst Has a $450 Price Target on SpaceX Stock. Does That Make it a Buy?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is one of the more controversial stocks on the market, and that shows up in analysts' assessments. The range of 12-month price targets they've put on the stock forecast everything from significant losses to massive gains. According to Yahoo! Finance, the lowest price target among analysts covering the company is $117, while the highest -- from Andrew Beale at Arete Research -- is $450.
Beale's target suggests the stock will about a triple from today's level. That's a monster growth target, and would lead to SpaceX being valued at around $6 trillion. That's a huge difference from today's $2 trillion company, but is this a legitimate price target or just an outlier intended to grab attention?
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Nachrichten zu Tesla
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17.09.26
|Tesla-Aktie trotzdem stark: US-Regulierer stellt kritische Fragen zum autonomen Cybercab (dpa-AFX)
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16.09.26
|Tesla, IBM & Co: Warum die Börsengänge von OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien gefährlich werden könnten (finanzen.at)
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15.09.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.09.26
|SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All (Spiegel Online)
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14.09.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Roadster soll nun bald kommen (finanzen.at)
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14.09.26
|Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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