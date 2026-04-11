Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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11.04.2026 13:00:59
This Animation Startup Wants to Make It Easier to Tell Open-Ended Stories
Founded by former OpenAI scientist Andrew Carr and former Google creative director Jonathan Jarvis, Cartwheel is bridging the gap between 2D vision and 3D execution.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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