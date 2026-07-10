Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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10.07.2026 20:35:59
This App Locks You Out of Your Social Media Accounts Until You Hit Your Step Count
The WeWard app encourages movement before you get your TikTok fix.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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