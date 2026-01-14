Arlo Technologies Aktie
WKN DE: A2JRL0 / ISIN: US04206A1016
|
14.01.2026 02:24:25
This Arlo Technologies Insider Just Sold Another $258K in Stock -- Here's What Investors Should Know
Brian Busse, general counsel of Arlo Technologies (NYSE:ARLO) executed an exercise of 50,000 options and sold 18,841 shares in an open-market transaction on Jan. 9, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.69); post-transaction value based on Jan. 9 market close ($13.69).Note: 1-year performance metrics are calculated using Jan. 9 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arlo Technologies Inc Registered Shs
|
09.01.26
|Keeping Seniors Safe, Connected, and Independent at Home with Arlo (EQS Group)
|
09.01.26
|Arlo Announces New Audio AI Smart Home Security Feature In Upgrade To Secure Plus Service Plan (EQS Group)
|
05.11.25
|Ausblick: Arlo Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Arlo Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.09.25
|Event Captions and Video Search Bring Evolving Intelligence to Arlo Secure Subscribers (EQS Group)
|
28.08.25
|Event Captions And Video Search Bring Evolving Intelligence To Arlo Secure Subscribers (EQS Group)
|
25.08.25
|AI-Powered Pet-Friendly Smart Security: Arlo Essential Indoor 2K Security Camera Offers Peace of Mind (EQS Group)
|
06.08.25
|Ausblick: Arlo Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Arlo Technologies Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arlo Technologies Inc Registered Shs
|11,87
|0,00%