Arlo Technologies Aktie

WKN DE: A2JRL0 / ISIN: US04206A1016

14.01.2026 02:24:25

This Arlo Technologies Insider Just Sold Another $258K in Stock -- Here's What Investors Should Know

Brian Busse, general counsel of Arlo Technologies (NYSE:ARLO) executed an exercise of 50,000 options and sold 18,841 shares in an open-market transaction on Jan. 9, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.69); post-transaction value based on Jan. 9 market close ($13.69).Note: 1-year performance metrics are calculated using Jan. 9 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
