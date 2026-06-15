NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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15.06.2026 22:58:00

This Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Stock Has Been Crushing Nvidia on the Market. Its Latest Deal Could Send the Stock Even Higher

Nvidia is one of the biggest names in the artificial intelligence (AI) infrastructure space since the mainstream adoption of the technology began nearly four years ago, and that's not surprising, as its chips have played an instrumental role in training popular AI models.However, the AI infrastructure ecosystem has expanded beyond Nvidia. Several companies are witnessing phenomenal growth in their businesses due to significant investments in AI data centers. Applied Digital (NASDAQ: APLD) is one such company. Its stock has jumped 282% over the past year, well above the 44% jump in Nvidia stock over the same period.The good news is that it isn't too late to buy Applied Digital stock, as the company has a massive revenue pipeline that keeps getting bigger. Let's see why this AI infrastructure stock has room to run higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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