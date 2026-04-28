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28.04.2026 19:15:00
This Artificial Intelligence (AI) Stock Has a $149 Billion Market Opportunity That's Set to Double by 2030
Amid continued growth in the number of connected devices worldwide, an increase in geopolitical tensions and instability, and the expected rapid expansion of agentic artificial intelligence (AI) bots communicating over the internet, the long-term demand outlook for cybersecurity services is incredibly strong. Yet despite a demand picture that looks poised to benefit the leading cybersecurity companies, some top players in the space have seen substantial valuation pullbacks in the past six months.The Iran war has injected further volatility into global markets, with rising oil prices and other supply chain issues threatening to push inflation higher and delay central bank interest rate cuts. Investors as a group have also reduced their exposure to cybersecurity stocks due to fears that new AI technologies could disrupt the industry.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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