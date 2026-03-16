Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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17.03.2026 00:15:00
This Artificial Intelligence (AI) Stock Has a $19.4 Billion Microsoft Deal, a $3 Billion Meta Deal, and Now a $2 Billion Nvidia Investment -- Is It a Buy for 2026?
Over the last year, Nebius Group (NASDAQ: NBIS) has emerged as a core pillar supporting artificial intelligence (AI) infrastructure. As hyperscalers accelerate data center build-outs, Nebius is uniquely positioned to benefit given the company's ability to provide raw compute and offer integrated chip systems designed to meet the demands of scaling AI workloads.The company's recent strategic wins -- including deals with Microsoft, Meta Platforms, and Nvidia -- position Nebius as a high-growth opportunity at the intersection of hardware and cloud computing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.03.26
|Meta Platforms-Aktie im Minus: Gerichtsstreit um Nutzerdaten - Klage gegen WhatsApp wegen Facebook-Übermittlung (dpa-AFX)
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13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Steinmeier für Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
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12.03.26
|Söder skeptisch bei Social-Media-Verbot - 'nicht nur Blabla' (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
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|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
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|29.01.26
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|16.03.26
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|24.02.26
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|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
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|29.01.26
|Meta Platforms Buy
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