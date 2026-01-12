NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
12.01.2026 13:31:00
This Artificial Intelligence (AI) Stock Quietly Outperformed Nvidia in 2025. It Can Continue Soaring in 2026.
Nvidia has been one of the top artificial intelligence (AI) stocks on the market over the past three years, with shares rising by an incredible 1,220%. However, 2025 wasn't as lucrative as the previous two years for its investors.Though Nvidia rose nearly 39% in 2025, it was outpaced by many other companies benefiting in different ways from the AI boom -- among them, Seagate Technology (NASDAQ: STX). Shares of the manufacturer of digital storage devices such as hard-disk drives (HDDs) and solid-state drives (SSDs) are up by a remarkable 225% in the past year.Let's consider what fueled that incredible rise and assess whether Seagate stock has room to fly higher in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
