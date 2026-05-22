NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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22.05.2026 09:45:00
This Artificial Intelligence (AI) Stock That Has Run Circles Around Nvidia in the Past Year Still Has 39% Upside, According to a Wall Street Analyst
Nvidia has been one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) revolution. However, several other companies, including some of Nvidia's competitors, are also capitalizing on AI. One of them is Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Over the past year, AMD has significantly outperformed Nvidia on equity markets. The former has gained 296% as of writing, compared to the latter's 63%. What's more, there are reasons to remain bullish on AMD's prospects, as some Wall Street analysts are. AMD's average price target, according to Yahoo! Finance, is currently $472.17, which implies an upside of about 5% from its current levels. That's not too impressive, but at least one analyst thinks much more highly of the semiconductor company. Robert W. Baird & Company's Tristan Gerra recently slapped a $625 price target on the stock, suggesting an upside of about 39%. While Gerra is arguably the most optimistic, many others have quite high price targets on AMD, along with "strong buy" recommendations. Do the company's prospects justify all this enthusiasm? Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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