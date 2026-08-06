Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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06.08.2026 10:30:00
This Asset Class Crushed the Stock Market Last Month. Can It Continue in August?
Commodities were by far the best-performing asset class in July.They soared 12% during the month, as measured by the iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (NYSEMKT: GSG).It's no wonder. There was a major sell-off in the king of commodities, crude oil, in June, with a sharp rebound in July.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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