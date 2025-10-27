|
28.10.2025 00:21:36
This Asset Manager Has a Nearly $200 Million Bet on Macy's Stock — What Should Long-Term Investors Know?
London-based RWC Asset Management disclosed the purchase of Macy's (NYSE:M) shares in an SEC filing on Monday, adding 255,473 shares worth an estimated $3.6 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released Monday, RWC Asset Management increased its position in Macy's during the third quarter. The fund purchased 255,473 additional shares, bringing its total position to 10.9 million shares. The estimated value of the transaction, based on the average closing price during the quarter, was $3.6 million.The buy brings the Macy's stake to 9.5% of RWC Asset Management's reportable U.S. equity assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.