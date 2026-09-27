Paid Aktie

Paid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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27.09.2026 20:33:00

This Asset Manager Stock Gets Paid on Money It Never Owns. Could It Set You Up for Life?

Ever hear the phrase, "It takes money to make money?" It's often true, in the sense that you must put your own capital at risk if you want to grow it. But it's not true in all cases.

Take the asset management business as an example. Whether you're talking about hedge funds, mutual funds, or registered investment advisors managing individuals' money, these businesses generate revenue from money that's never actually owned -- just controlled -- by the people overseeing it.

And there's one asset manager most investors are more familiar with than perhaps they even realize. That's BlackRock (NYSE: BLK). But is this publicly traded money manager one you'd want to buy and hold forever?

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