Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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26.09.2026 11:00:00
This Bank Stock Raised Its Dividend 33% This Year, and It's in a Great Position to Keep Raising It
The trick to finding great dividend companies is to actually just find great companies.
Companies can pay strong dividends and raise them every year when they have strong operating businesses that generate strong free cash flow or earnings to fund those dividends.
Often, a high dividend yield will draw investors in, but it could signal that a company is experiencing underlying issues that have sent its share price down and its dividend yield higher. That's why understanding a company's financials is key.
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