Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
08.06.2026 15:16:00
This Big Tech investor’s warning for traders: Watch out for the SpaceX IPO
Brad Gerstner, CEO of tech investor Altimeter Capital, said retail investors are facing some potentially tricky times ahead with big tech IPOs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|349,60
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street mit positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen erholen sich zum Wochenbeginn. In Fernost dominierten die Bären.