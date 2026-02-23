Wolfspeed Aktie

WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062

This Billionaire Started a Position in Wolfspeed. Should Investors Follow Suit?

Billionaire investor Stanley Druckenmiller was busy buying and selling stocks in Q4, but one of his more interesting purchases was in Wolfspeed (NYSE: WOLF). He added 187,000 shares in the quarter, currently worth under $4 million, so this was a very small starter position for him. Wolfspeed is a maker of silicon carbide material and silicon carbide chips. Because silicon carbide performs better at high temperatures than silicon, it is popular in electric vehicles (EVs), as these chips can help increase EV ranges and improve charging times.The company emerged from a prepackaged bankruptcy last fall with a better balance and plans to improve the production issues that had been plaguing it. It spent a boatload of money the past few years building its John Palmour Materials facility in North Carolina and its Mohawk Valley semiconductor fabrication plant in New York. That spending is now largely behind it. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
