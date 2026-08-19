Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
19.08.2026 21:21:00
This Billionaire Tech Investor Is Betting Big on SpaceX and Chip Stocks
Billionaire tech investor Philippe Laffont of Coatue Management was busy adding stocks to his portfolio in the second quarter. According to the 13F form filed on Aug. 14, the largest new addition was Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), although that likely stemmed from pre-IPO investments. Meanwhile, he aggressively bought a few semiconductor stocks in the quarter, including Micron (NASDAQ: MU), Cerebras (NASDAQ: CBRS), and Intel (NASDAQ: INTC).Investing alongside billionaire investors can sometimes be a smart strategy, but should retail investors follow Laffont into those stocks?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
18.08.26
|Tesla-Aktie mit Kursverlust seit Jahresstart: Kann der Cybercab die Anleger zurücklocken? (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.08.26
|Tesla-Aktie: Ohne Robotaxi-Fortschritte kein neues Anlegervertrauen? (finanzen.at)
|
17.08.26
|Infrastruktur-Ausbau für Tesla-Aktie: Neuer Werk-Bahnhof trotz Bahn-Pannen am Netz (dpa-AFX)
|
16.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ehemaliger Manager warnt vor Robotaxi-Risiken (finanzen.at)
|
16.08.26
|Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet (dpa-AFX)
|
15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
|
15.08.26
|ROUNDUP/Zug-Ausfälle zum Start: Bahnhof am Tesla-Werk öffnet später (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|295,10
|-1,50%